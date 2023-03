La cantante, compositora y pianista ceense Rocío Caamaño, coincidiendo con el Día Internacional del Piano, homenajea a este instrumento, entre el amor y el desamor, ya que ha sido su máxima inspiración y la rescató en sus peores momentos.

"El piano siempre ha sido parte de mi como persona y como artista. Recuerdo perfectamente cuando mis padres decidieron comprármelo y la odisea para subir ese instrumento hasta un 7º piso, ya que, evidentemente, no cabía en el ascensor. Empecé a tocar a los 8 años y mientras que todas mis amigas lo iban dejando porque les parecía un aburrimiento… a mi esos soniquetes ya me llamaban la atención y desde bien pequeñita sabía que a una melodía tenía que sostenerle algo de alguna forma… más adelante aprendí que ese algo se llamaba acordes. La cosa es que estaba deseando ver aparcado ese instrumento en mi habitación", afirma.

En casa no le dejaban ver mucho la tele, "así que mi forma de evadirme, de expresarme comenzó a ser a través de lo que se convertiría en mi amigo más fiel", añade. Durante nueve años tocó el piano durante "muchísimas horas al día. Nos llevamos muy bien durante mucho tiempo, pero un día nos enfadamos. Estaba cansada de simplemente reproducir obras de compositores muertos, repite, repite... dolores de espalda, enfados porque no sale un pasaje y cero creatividad. Pero no me di cuente que esa sería la base para todo lo que vendría", destaca.

A los 15 años lo dejó aparcado durante un tiempo, aunque en su interior algo le decía que volvería a encontrarse con él. Y efectivamente sucedió unos años más tarde. Fue tras el casting de Operación Triunfo en 2017, comenta Rocío, después de quedarse fuera entre los últimos 80 aspirantes de los 10.000 que se presentaron en toda España. "Fue un duro golpe para mí y, cuando llegué a casa, allí estaba él, esperándome. Sabía que solamente le podía contar a él como me sentía, y a partir de ahí empecé a componer canciones, una tras otra, y volvimos a ser amigos. Esta vez inseparables", concluye.

Todas sus canciones, conciertos y videoclips cuentan con una importante presencia del piano y con él ha compuesto todos los temas del que será su próximo disco, que verá la luz este verano.