O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Noia, Santiago Freire, visitou esta mañá o IES Virxe do Mar para anunciar un investimento de máis de 339.000 euros para levar a cabo a renovación da cuberta, das fiestras e da cubrición da marquesiña que conecta os dous edificios. O representante do Goberno autonómico estivo acompañado pola concelleira Economía e Xuventude, Laura Salgado, e polo concelleiro de Urbanismo e Obras, Martín Fernández Godón.

Trenor puntualizou que con este tipo de actuacións o Goberno autonómico está a traballar para transformar e adaptar os centros educativos de toda a xeografía galega de acordo cos novos retos tecnolóxicos e ambientais “facéndoos máis confortables, seguros e sostibles”. Neste senso, engadiu que, “dende a Xunta seguimos reforzando a nosa aposta pola educación pública de calidade impulsando distintas melloras nos centros educativos dos concellos con obras de maior ou menor envergadura, de mantemento e conservación ou dirixidas a garantir unhas instalacións axeitadas e dotadas con todos os medios necesarios”.

O alcalde de Noia destacou que “dende a Consellería de Cultura confirmáronnos que a data prevista para o inicio dos traballos é a segunda quincena do mes de xuño, de forma que as obras poderanse realizar durante as vacacións escolares para evitarlles molestias á comunidade educativa, xa que teñen un prazo de execución de tres meses”. Santiago Freire fixo fincapé en que estas obras “mellorarán a eficiencia enerxética do instituto, onde existen infiltracións de aire excesivas debido a que as carpinterías existentes non contan cun sistema de peche estanco e onde tamén hai humidades por filtracións de auga na primeira planta”.

“Por iso, a prioridade principal será actuar sobre as carpinterías exteriores do edificio principal, sobre todo nas aulas”, explica Freire Abeijón, “sen descoidar a mellora da estanqueidade e da impermeabilidade das fachadas, debido ao mal estado dos revestimentos e pinturas existentes, e a reparación da marquesiña que serve de conexión entre os dous volumes do edificio”.

Obras previstas

Con respecto á obra prevista consistirá na aplicación dun morteiro de cal na fachada leste que protexa os muros dos axentes atmosféricos ademais da aplicación dun revogo de cal hidráulico nas zonas deterioradas dos zócalos de morteiro. Procederase a eliminar a pintura existente nas restantes fachadas aplicando posteriormente unha pintura ao silicato. Está prevista tamén a substitución das xanelas de aluminio por unhas novas de madeira laminada de castiñeiro con sistema de apertura oscilobatiente. Os acristalamentos das fiestras serán dobres e cun espesor total de 24 milímetros. As portas da fachada oeste, tanto na planta baixa como na primeira, substituiranse por portas de madeira de castiñeiro. Os acristalamentos das portas serán tamén de dobre acristalamento, cun espesor total de 30 mm.

Na cuberta está prevista a substitución das baixantes actuais por outras similares pero en zinc, así como a limpeza dos canalóns existentes e a protección do remate do frontón da fachada principal con prancha de chumbo para evitar a filtración de auga cara o interior do edificio. Finalmente, acometerase un mantemento da marquesina, substituíndo o material de cubrición e pintando a estrutura metálica.

Tal e como sinalou o representante do Goberno autonómico, estas actuacións enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta coa que o Goberno galego está a modernizar os centros de ensino e converténdoos en instalacións máis eficientes e sustentables, así como axustadas ás necesidades da educación do século XXI, máis dixitalizadas, con espazos funcionais, amplos e flexibles, mobiliario con rodas, etc. Dotado cun orzamento de 191 millóns de euros, a través deste plan prevese renovar catro de cada 10 centros educativos. Esta actuación conta co apoio do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.