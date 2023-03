O pleno de Brión aprobou os orzamentos Municipais para 2023 por 7.270.728,30 euros, un 2,62 % máis ca en 2022 . Contou co apoio do PP e a abstención do BNG, mentres que a portavoz Sandy Cebral aludía a que “aumentan o gasto social e incrementan a inversión en educación, mobilidade, seguridade e deporte, sen aumentar impostos nin endebedarse”.

Desglosando os orzamentos, os gastos de persoal medran un 6,06 % con respecto ao exercicio 2022 (ata 2,81 millóns de euros).; o gasto corrente en bens e servizos ascende a 2.987.619,31 euros, o 41,09 % do orzamento total, para o mantemento dos servizos básicos prestados. Tamén se recollen 25.411,66 euros para o obradoiro dual de emprego 2022-2023 Renova V para a instalación fotovoltaica de Lens. E xa en investimentos, contémplanse os 169.480,25 euros dos POS+2023, para a mellora da estrada que une a rúa Gondar co límite do municipio. Tamén se inclúen 247.972,81 euros do proxecto de mellora da eficiencia enerxética do alumeado público. Co remanente sanearase Gundín, Gándara, Sabaxáns, Brans de Abaixo, Outeiro, Sanín e Guitiande, ademais de facer pavimentados, área de autocaranabas e renovar farolas en Santa Minia e o paseo do río Pego.