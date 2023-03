A organización ecoloxista Adega denuncia os danos causados “a numerosos exemplares” de carballo anano (Quercus lusitanicus Lam), especie ameazada, “cuns traballos forestais no monte de San Cibrán, en plena Rede Natura 2000 do Monte Pindo”. Segundo explica, unha poboación desta especie “foi recentemente rozada durante a realización de labores forestais por parte da Xunta. Como resultado desta roza numerosos exemplares de carballo anano resultaron danados e algúns pés foron eliminados”. O colectivo engade que “na área de aparcamento de San Cibrán ubícase unha das poboacións máis numerosas e facilmente accesibles desta especie ameazada. É precisamente nesta zona onde os danos foron maiores”. Este xornal quixo coñecer a resposta da Consellería do Medio Rural a esta denuncia, pero non fora ofrecida ó peche desta edición.