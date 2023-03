A Asociación Costavales e o Concello de Malpica anunciaron a descuberta de novos datos históricos sobre a ermida e hospital de peregrinos de Buño e a referencia documental máis antiga ata o de agora coñecida sobre a olaría nesta localidade, que nun informe da Igrexa do 1594 se explica pola existencia dun Camiño Francés procedente de Malpica.

A descuberta produciuse como parte dos traballos de investigación para a elaboración dunha Guía do Camiño de Santiago en Malpica, que será publicada nos próximos meses, ao mesmo tempo que se finaliza a primeira sinalización dos itinerarios da Vía Céltica polo concello bergantiñán. Esta vía de peregrinación continúa desde Buño para Santiago pasando por Pontedona e Portomouro.

O informe representa a referenca máis antiga tanto do hospital e ermida de Santa Catarina como á propia actividade oleira de Buño e está conservado no Arquivo da Catedral de Santiago como parte dun mazo documental extenso e sen catalogar. Ata o de agora, a primeira referencia documental á olaria de Buño era dunha Cédula Real de 1688. O documento, encargado orixinalmente pola Igrexa compostelana para averiguar as rendas que debían cobrarse en varios arciprestrados, incluíndo o de Seaia, revela que mentres metade da poboación da parroquia de Santo Estevo de Buño eran labregos, a outra metade, isto é, doce feligreses, eran oleiros, zapateiros e cesteiros, o que se explica “por ser camino françes do[nde]es hestilo y costumbre de hazer las dichas ollas y los dichos ofiçios”. A investigación aínda non permitiu coñecer as orixes nen o momento de fundación do hospital pero si o progresivo esquecemento no que foi caendo. O hospital de Santa Catarina menciónase nunha visita pastoral de 1598 e nas memorias de Jerónimo del Hoyo de 1607.