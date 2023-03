O auditorio municipal de Rianxo acollerá este sábado día un de abril, ó mediodía, o acto solemne e público de nomeamento de Santiago Agrelo Martínez, arcebispo emérito de Tánxer, como Fillo Predilecto do municipio.

Intervirán o alcalde, Adolfo Muíños Sánchez; Xosé Luís Axeitos Agrelo (membro da Real Academia Galega, profesor e investigador) e o propio homenaxeado.

A apertura e o peche musical do citado acto correrán a cargo do grupo Barahúnda. A entrada será libre ata completar as localidades do auditorio municipal.