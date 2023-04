A Bolsa de Traballo (BDT) do Concello de Carballo encárgase da xestión das candidaturas para participar no proceso de selección de cincuenta persoas para un restaurante de comida rápida de próxima implantación no parque comercial A Revolta, da capital municipal. A BDT non só se realiza o proceso de intermediación entre empresas e traballadores, senón que ademais pon a disposición das empresas as instalacións do Fórum Carballo para o desenvolvemento do proceso selectivo. Para participar nese proceso, que se realizará nas vindeiras semanas, é preciso ter entre 18 e 50 anos e residir en Carballo, concellos da comarca ou Arteixo. Dende a BDT, un servizo municipal, enviaron 2.500 SMS a outros tantos usuarios e usuarias cuxos perfís coinciden cos postos solicitados: axudante de camareiro e encargado de equipo. As persoas que os recibiron dispoñen de tres días para acudir ao Fórum Carballo e actualizar os seus currículos: 31 de marzo, 3 ou 4 de abril, en horario de 09.00 a 14.00. Os interesados deberán achegar currículo e vida laboral. As persoas que queiran participar no proceso pero non estean inscritas na BDT disporán de dous días, o 5 e o 11 de abril, para presentar a documentación necesaria nas oficinas do Fórum.