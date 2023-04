Impulsar a revitalización no entorno rural implica medidas transversais para modernizar infaestruturas e servizos e alentar con subvencións a implantación de actividades que xeren emprego e fixen poboación. Nesa liña, o Concello de Outes vén de aprobar varias actuacións en materia de mellora de camiños rurais que se incluirán no Plan Marco de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024, financiado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), e no que se investirán case 85.000 euros.

O organismo autonómico achega 69.714 euros, e a administración local aportará a contía restante. En concreto, arranxaranse tres camiños na parroquia de Valadares que lle dan acceso aos lugares de Touzas, Guimarei, Xendil e Lestaio, cun investimento total de 41.138 €. Outros tres camiños incluídos no plan sitúanse nas parroquias de Outes, O Freixo e Roo, e servirán para mellorar os accesos aos lugares de Cambeiro, Cures, Castasueiro e Roo de Arriba. Neste caso o investimento é de 43.215 €. Prevese que as obras se leven a cabo entre setembro de 2023 e febreiro de 2024. O alcalde outense, Manolo González, indicou ao respecto que estas actuacións están destinadas ao mantemento e mellora dos accesos aos núcleos rurais, e complementan as obras xa aprobadas nos Plans de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que se executarán nos vindeiros meses e que abarcan todas as parroquias do concello. González indicou que “son moitas as necesidades de mantemento dos camiños rurais, dada a ampla extensión da rede de vías municipais de Outes, con case seiscentos quilómetros”. “Somos conscientes de que hai necesidades de mellora sen atender, pero iremos acometéndas pouco a pouco”, salientou. REPARACIÓNS DO FIRME. Do mesmo xeito, o mandatario local indicou que nas vindeiras semanas se vai proceder a realizar unha actuación urxente de reparación de fochancas en diversos camiños das parroquias de Entíns, Tarás, Cando, Santo Ourente e Valadares, naquelas zonas que resultaron moi afectadas polas fortes choivas do inverno pasado. Asimesmo, o rexedor destacou a importancia dos traballos contemplados con vistas a dinamizar o rural.