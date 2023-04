O centro sociocomunitario da Pobra albergará unha nova edición do programa de envellecemento activo, dividido en dous semestres. No primeiro, haberá actividades de musicoterapia os mércores do 12 de abril ó 1 de xuño, en dúas quendas: de 17.30 a 18.45 e de 18.45 a 20.00 horas, da man de Ignacio Crespo. As de envellecemento activo desenvolveranse os venres do 14 de abril ó 2 de xuño, de 18.00 a 19.30 horas, a cargo de persoas voluntarias da Cruz Vermella. Xa no segundo semestre, a musicoterapia impartirase do 4 de outubro ó 13 de decembro, e o envellecemento activo do 6 de outubro ó 24 de novembro. Haberá un parón estival nos meses de xullo e agosto.

Os obxectivos son potenciar a estimulación cognitiva, hábitos de vida saudables, autonomía e benestar persoal. Ofértanse un total de 30 prazas e a matrícula pode formalizarse xa nas propias instalacións do sentro sociocomunitario e de benestar.