Máis de 170 veciños e veciñas de Malpica de Bergantiños asistiron a I Xuntanza de Maiores organizada dende a concellería de Servizos Sociais para ofrecerlles o seu merecido homenaxe. O alcalde, Eduardo Parga, agradeceu o interese dos veciños e veciñas en asistir a este evento. A festa comezou coa animación e baile en directo a cargo do do Dúo Marineda e posteriormente os asistentes puideron degustar un xantar composto por empanada, polbo á feira, carne asada, café, postre e bebidas.

Á xuntanza acudiron tamén os membros do goberno local e o xerente do Consorcio Galego, Perfecto Rodríguez. “Xa tíñamos en mente facela antes, pero por diversos motivos no puidemos. Este xantar únese a outras actividades coma os talleres de memoria, as excursións e os bailes dos domingos, e estamos a traballar para a próxima apertura do Centro de Día nos vindeiros meses. Ademais, somos o primeiro concello da comarca en inversión en axuda no fogar, servizo no que invertimos máis de un millón de euros”, afirmou o rexedor.

O xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, asegurou que “é unha iniciativa moi boa que permite as persoas socializar coa xente doutras parroquias e vivir un día de festa".