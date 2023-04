O programa de compostaxe posto en marcha polo Concello de Valga a través do Plan Revitaliza da Deputación permitiu reciclar durante o ano 2022 unhas 232 toneladas de materia orgánica, entre biorresiduos e restos de fracción vexetal, que foron tratados nos tres centros de compostaxe comunitaria existentes e nos ao redor de 1.000 composteiros individuais repartidos entre as familias do municipio. Isto supón que os valgueses están a compostar aproximadamente un 12 % do total de residuos que se xeran.

A compostaxe implantouse en Valga a finais de 2020 e no seu primeiro ano de funcionamento xestionáranse 95 toneladas de materia orgánica e fracción vexetal, obténdose como resultado 23 toneladas de compost. O salto foi cuantitativo, xa que as cifras aumenaron máis do 140 %. Así, das 232 toneladas tratadas en 2022 obtivéronse 57 de abono natural.