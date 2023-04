O rexedor de Laxe, José Luis Pérez Añón, e a representante da empresa Máis Porvir Xestión Social, Sandra Caamaño Gómez, asinaron o contrato de servizo de limpeza de edificios e dependencias municipais por un total de 227.726,76 euros.

Entre os servizos que prestará o centro especial de emprego contémplase a limpeza da casa do concello, o polideportivo municipal, o edificio de servizos múltiples, os centros sociais de Traba, Soesto e Aplazadoiro, as escolas de infantil e primaria de Traba e A Torre, as dependencias da biblioteca, o salón de actos culturais, o local social de Valle Inclán, o Museo do Mar, o punto de atención infantil de Laxe e os vestiarios do campo de fútbol.

O prezo anual da prestación do servizo ascende a 56.931,69 euros, establecéndose a execución do mesmo por tres anos, e cunha posible prórroga dun ano adicional, a partir do 1 de abril.