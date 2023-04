O primeiro certame de empanadas de rodaballo de Merexo (Muxía), organizado pola Asociación de Veciños Monte da Urxeira en colaboración con Prodemar e Stolt Sea Farm, xuntou na escola veciñal a vinte persoas que demostraron o seu bo facer no mundo das empanadas e empanadillas, resultando premiadas a tres mellores.

Os distinguidos foron Walter Hartmann, que recibiu o primeiro premio de mans de Carlos Tavares, de Prodemar; Rosalía López Santos, segunda premiada e Peregrina Fuentes Vidal, terceira.

A cita gastronómica foi acompañada musicalmente pola agrupación O Revoltixo, que deleitou aos presentes con música popular galega. Ademais a escritora Guadalupe Vázquez Formoso deu lectura a un dos seus contos e foi a encargada de entregar os premios e agasallos aos nenos e nenas que participaron no concurso de debuxos centrados no rodaballo. Non faltaron tampouco as actividades para os máis pequenos.