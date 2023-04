A XXXII Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, que se celebrará do 5 ao 9 de abril, volverá contar cun equipo de voluntarios e voluntarias formado por máis de 50 persoas que, como cada ano, asegurarán o bo funcionamento do evento. Por unha parte, as azafatas e os azafatos encargaranse de coordinar que toda a programación se desenvolva segundo o previsto, tanto no control da entrada ou no posto de información como no acceso á sala de desfiles, axudando tamén en calquera dúbida que lles plantexen os visitantes.

Por outra banda, dende o Concello informan que a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Camariñas despregará un dispositivo de seguridade e de tráfico, “esencial para o desenvolvemento da Mostra do Encaixe e tamén para solucionar calquera imprevisto”.