O Concello de Ponteceso iniciou as obras do colector da Trabe, co que se pretende evitar o asolagamento de baixos e negocios nas épocas de intensas choivas. Isto permitirá, segundo o alcalde, Lois García, evitar que cheguen á avenida Eduardo Pondal “ata dous metros cúbicos de auga por segundo”.

O obxectivo é impedir que a auga que baixa pola Vereda, Campo da Feira e avenida do Anllóns desborde a rede de saneamento e asolague os comercios. Desviarase cara a xunqueira da Ferradura. As obras serán financiadas integramente pola Deputación da Coruña e contan cun orzamento de 233.892,93 euros, segundo indica o rexedor, quen agradece o apoio da institución provincial. Asegura que é unha proba do “compromiso coa seguridade e o benestar dos cidadáns”. Esta actuación, engade, “permitirá desviar as aguas do fronte norte, pero hai que actuar tamén nos frontes sur e oeste”. Con tal fin, Augas de Galicia está a elaborar un proxecto que permita dar solución aos asolagamentos da capital de Ponteceso. “Dixéronnos que en setembro poderán ter xa a primeira proposta técnica, pero estamos a falar dunha actuación que require dun investimento moi elevado, que podería chegar aos 10 millóns de euros”, sinalou García Carballido.