O alcalde de Noia, Santiago Freire, e o director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitaron este luns o edificio dos Xulgados para comprobar as actuacións de rehabilitación e mellora enerxética realizadas e nas que a Xunta investiu 200.000 euros.

As actuacións consistiron nos illamentos exteriores do edificio, coa retirada de todas as carpinterías existentes, que foron substituídas por outras de castaño laminado e vidro.

Tamén se repararon a porta de acceso principal e dúas das balconeiras existentes, e substituíuse a cuberta, incluídas as carpinterías e as luminarias. Durante as obras, o Concello acolleu provisionalmente os expedientes xudiciais do arquivo.

O mandatario noiés, Santiago Freire, destacou que “as obras permitirán mellorar as condicións nas que se prestan os servizos á cidadanía de Noia, algo que repercute directamente sobre o persoal dos Xulgados” e lembrou que “estamos pensando nunha próxima actuación para optimizar espazos nas dependencias xudiciais e facelas máis funcionais para a cidadanía”.