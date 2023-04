O Xulgado de Instrución nº 2 de Santiago vén de arquivar, de xeito provisional, a denuncia presentada pola empresa Toysal, propietaria da canteira da Casalonga, contra Uxía Lemus, voceira socialista e exedil de urbanismo, e Ignacio Soto, arquitecto municipal.

O Xulgado decreta o sobresemento da denuncia presentada por presunta prevaricación administrativa, despois de que lle impedisen cortar o vial á compañía. O Xulgado entende que a resolución de reposición da legalidade emitida pola voceira socialista, amparada nun informe do arquitecto municipal, non foi unha decisión “de carácter decisorio y ejecutivo, sino de mero trámite”. Asimesmo, decide o arquivo porque se tratou do inicio dun procedemento administrativo, que está regulado, e que se inicia ante “una infracción detectada por los funcionarios municipales”.

O Xulgado lembra ademais que a intervención da Xustiza ten que ser neste caso mínima, xa que o seu labor “no es suplantar a la jurisdicción administrativa en su labor de control de la legalidad”.

O PSOE de Teo confiou desde o primeiro momento no traballo da Xustiza que, agora, avala o traballo realizado nesta cuestión tanto pola edil como polo técnico, e insta a que o Concello emprenda a vía civil contra a empresa.