En el marco de la Operación Triada el equipo Roca de Carballo de la Guardia Civil detuvo a un empresario vecino de Zas como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación documental en la venta de decenas de vehículos. Los hechos ocurrieron a raíz de una denuncia presentada por el ahora detenido, en la que manifestaba que le habían sustraído del interior de su establecimiento un vehículo a motor.

En el momento de la denuncia los efectivos actuantes ya comprobaron que la documentación presentada del vehículo supuestamente sustraído no correspondía con el titular que figuraba en la base de datos. El propietario llevaba fallecido desde el año 2020. Fruto de la investigación abierta, la Guardia Civil pudo constatar que el turismo en cuestión había sido vendido desde el fallecimiento del titular en más de una decena do ocasiones. El ahora detenido ofertaba el vehículo y una vez llegado a un acuerdo económico, también les cobraba aparte, el dinero de la supuesta transferencia a sabiendas de que no podía realizar dicho trámite.

Una vez que el comprador quería devolver el vehículo al enterarse de que no podía transferirlo a su nombre y cansado de tanta espera, el autor de los hechos le devolvía solo una parte del dinero, obteniendo de manera indebida un beneficio económico. Varios de los compradores le realizaron distintas mejoras y arreglos al vehículo en cuestión, con el perjuicio económico que llevaba, entregándole el vehículo en mejor estado del que lo habían comprado y no reintegrándole la cantidad total del dinero que habían pagado.

La Guardia Civil comprobó además que esta persona había manipulado el cuentakilómetros de más de una decena de vehículos que había vendido, con la clara intención de aumentar considerablemente y artificialmente el valor de los mismos, siendo en algunos de los casos el desfase de 200.000 kilómetros. También se pudo averiguar que había realizado diversos contratos de compraventa de vehículos a nombres de otras personas, utilizando sus datos, fotocopias del Documento Nacional de Identidad y falsificando sus firmas sin que estos tuvieran conocimiento.

Esto hechos ocasionaban multitud de problemas con diversas gestorías de la provincia debido a la incongruencia de la documentación presentada y que a veces no abonaba la cantidad de dinero que le correspondía por las transferencias realizadas.

Por estos hechos el Equipo Roca procedió a su detención como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación documental en la venta de decenas de vehículos, figurándole antecedentes policiales por hechos similares y habiendo sido condenado en varias ocasiones. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Corcubión, continuando la investigación por si pudiese haber más damnificados.