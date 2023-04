O Concello de Malpica promocionará a olería de Buño na XXXII Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebra do 5 ao 9 de abril. Os visitantes poderán contemplar como se elaboran as fermosas pezas elaboradas polos artesáns da vila oleira.

Ademais este ano, dende a concellería de Turismo, da que é responsable ó tenente alcalde Alfredo Cañizo, optouse de novo por participar no desfile ArtEncaixe, no que as modelos amosarán pezas de olería de Buño. Dende o Concello aseguran que seguen a traballar "os 365 días do ano para que a olería de Buño teña o seu peso no mercado da artesanía, tanto a nivel galego como español, e tamén no eido internacional".