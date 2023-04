A empresa La Despensa D’Lujo habilitará dúas parcelas experimentais para cultivar dúas variedades de faba (a Faba do Marisco e a Faba de Lourenzá Galaica) e unha variedade de millo negro (Millo Negro Oubiña), no marco do proxecto de cooperación Paisaxes Intelixentes, promovido polo GDR Costa da Morte. O seu presidente, Manuel Muíño, asinou o convenio de colaboración coa responsable da referida empresa, a quen lle entregou as sementes das citadas variedades.

Os campos de ensaio destes produtos levaranse a cabo na explotación da empresa localizada no lugar de O Ribeiro (Coristanco) e servirán, segundo sinalan dende o GDR Costa da Morte, “para estudar as aptitudes destas producións no territorio, as súas características organolépticas e a posibilidade de multiplicación para replicar noutras parcelas” No proxecto Paisaxes Intelixentes participan ademais outros catro grupos de desenvolvemento rural galegos: Ribeira Sacra, Comarca de Ordes, Terras de Compostela e a Asociación Deloa.