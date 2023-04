O Concello de Santa Comba terá que facer unha modificación puntual (MP) no seu Plan Xeral de Ordenamento tras constatar que o cruceiro e campo da festa de Vilamaior, que cada temporada visitan miles de romeiros, non están ben localizados... a nivel administrativo.

E hai máis, porque estes erros de ubicación producen outros que afectan á cualificación urbanística dos terreos e á afección sectorial en materia de patrimonio cultural. Así o equívoco na situación da cruz de pedra conleva o dese espazo para as celebracións, “e como consecuencia, á cualificación de terreos privados como zonas verdes e espazos libres”, lembran os técnicos. Ademais, o erro de identificación do campo da festa respecto da súa situación real incide en que a ordenanza de aplicación do solo que corresponde a esta dotación existente de espazos libres sexa a de Núcleo Rural Disperso, na que se autoriza a construción de vivendas unifamiliares e outros usos compatibles como o hoteleiro, agropecuario ou industrial.

A este respecto, non hai que esquecer que a incorrecta localización do cruceiro pode dar lugar á desprotección patrimonial deste elemento. Así pois, a formulación e aprobación da MP terá como consecuencia a recualificación dos terreos que se corresponden co campo da festa de Vilamaior de Núcleo Rural Disperso a Sistema Local de Espazos Libres e viceversa, a conseguinte recualificación dos terreos que foron identificados erroneamente como Sistema Local de Espazos Libres situados sobre parcelas de carácter privado a Núcleo Rural Disperso.

INVASIÓN.

Estes problemas de ubicación deron lugar a unha invasión de parte deste espazo de uso público por un cerramento que actualmente conta cunha orde de demolición paralizada cautelarmente por un procedemento xudicial, e tamén a unha grave distorsión no contorno de protección do cruceiro polo cerramento mencionado, que ademais non conta coa necesaria autorización por parte do órgano autonómico competente en materia de patrimonio cultural.

E outro dos efectos non menos importante, que da idea da importancia da necesidade de formular a presente MP, é que os erros de localización do Plan Xeral replícanse na planimetría do Plan Básico Autonómico, co cal dous bens de tipo etnográfico que se integran no Catálogo deste instrumento, como son a carballeira do campo da festa e o seu cruceiro, aparecen situados erroneamente nunhas fincas privadas, fóra do seu emprazamento real.