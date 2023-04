A gastronomía é outro do pratos fortes da Semana Santa en Costa da Morte, e ten en Ponteceso e Muxía dous dos epicentros para deleitar os padais. Na Praza do Recheo da vila de Pondal, dende o xoves ata o domingo, celébrase a terceira Festa Marisqueira, que foi inaugurada polo alcalde, Lois García, que mesmo puxo o mandil para colaborar na elaboración da primeira paella da cita gastronómica.

Un menú que ten entre os seus ingredentes protagonistas ao berberecho do Anllóns, un produto de calidade recoñecida que é, ademais, o sustento dun nutrido grupo de mariscadoras e mariscadores de Ponteceso e de Cabana de Bergantiños. De aquí ao domingo prevén repartir 10.000 racións de paella a un prezo de 8 euros por comensal. Quenes o desexen tamén poderán levala para comer nas súas casas.

Ademais deste exquisito prato, tamén se sirven racións de polbo, ameixas, mexillóns e langostinos, ademáis de empanada. E para aqueles que gustan tamén da carne non falta tampouco o churrasco. Todo iso na Carpa Gastro que estará aberta de 12.30 a 21.00 horas o venres e o sábado, e o domingo ata as 17.30.

Asemade, veciños e visitantes poderán desfrutar dunha ruta do mexillón, con tapas gratuítas en todos os locais hostaleiros colaboradores. As xornadas gastronómicas estarán animadas musicalmente por Simba Sambou, de León; La Duendeneta, de Vilagarcía; Bloco Meigallo, de Lugo; Zumbalé, de Madrid; Mekanika Roling Band, Kilomberos de Monte Alto e Los Mecánicos, da Coruña; Latexo, de Compostela; e Jinetes del Trópico, de Monforte de Lemos.

Pola súa banda, Muxía celebra este Venres Santo, día 7, a Festa do Congro. Comezará ás 13.00 horas na zona portuaria coa degustación do peixe en diferentes especialidades e a animación musical de Xaramiños do Corpiño e a Disco móbil CDC.

Na quenda vespertina, a festa continuará ás 18.00 horas no cabo da Vila coa música da furgoneta Mimá Truck, e pola noite chegará o concerto de Los Coleguitas e a verbena coa disco Móbil Mega CDC. O sábado haberá degustación de mexillóns.