As celebracións litúrxicas da Semana Santa na Costa da Morte vivíronse con especial fervor nas rúas de Fisterra e Corme, que acolleron unhas concurridas procesións para acompañar o Santo Enterro na noite do Venres Santo.

Na vila do Cristo agardan este domingo a chegada de milleiros de fieis para presenciar e ser testemuñas da Resurrección. Un acto que será recreado por veciñas e veciños de Fisterra que manteñen viva unha tradición que se remonta a tempos inmemorais e que está distinguida como Festa de Interese Turístico de Galicia. O acto comezará ás 12.00 horas no campo da igrexa.

Os persoaxes viventes escenificarán un antiquísimo auto sacramental que narra en verso a chegada das desconsoladas mulleres ao sepulcro e o seu encontro co anxo que lles anuncia a Resurrección do Señor en forma de proclama ao mundo enteiro co Aleluia.

Pola súa banda, en Corme viviron tamén unha multitudinaria misa e procesión de Venres Santo chea de cor e con numerosa participación de persoas do municipio. Como é tradición, os devotos, de todas as ideades, cumpriron co costume de bicar a cruz e acompañar á comitiva polas rúas da vila. A procesión marchou ao son das notas musicais da Banda de Cornetas e Tambores da O. J. E. de Ferrol.

Percorreu as rúas do Crego e Real ata A Arnela e o Cruceiro da Praza do Pan antes de regresar ao templo. Un dos momentos máis emotivos da noite chegou cando a veciña de Corme, Maruja Souto, voz destacada do coro Brisas do Mar, entonou unha saeta andaluza en honor á paixón de Xesús. Todo o templo rompeu nun sonoro aplauso. O párroco local, José Manuel Varela, agradeceu a axuda de todos os organizadores e o apoio do Concello.