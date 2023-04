Música, gastronomía, deporte e teatro centran a programación de abril para o municipio de Silleda. Entre as novas propostas destaca a Festa do Raxo de Graba, que baixo a organización do colectivo Coto do Castelo busca puxo en valor un dos produtos máis arraigados na cociña galega, na primeira fin de semana do mes. Tamén se celebrou este sábado a primeira Gala da Empanada, organizada polo colectivo Amigos da Empanada da Bandeira no auditorio Manuel Dopazo. A gastronomía terá continuidade coa Festa dos Callos de Ansemil-Martixe, que volta o sábado 22, e a Romaría Enxebre Gastronómica de San Marcos en Lamela, o día 30. A música chegará da man dos Recanteiros do programa Luar da TVG, que se reunirán o sábado día 15 no auditorio Dopazo nunha gala presentada polo cantante silledense Mixel (21.00 h). Para os máis pequenos, na semana de celebración do Día do Libro, chega á biblioteca un obradoiro de Dobraxe, o 20 de abril, no que os nenos e nenas a partir de 8 anos aprenderán o proceso.