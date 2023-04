Independentes por Muxía, a nova formación que concurrirá ás eleccións do 28-M liderada polo expatrón maior da confraría de pescadores, Javier Sar, presentou unha candidatura con perfís moi diversos, integrada por unha directora dun centro educativo, empresarios do sector primario e do mar, autónomos, representantes do sector turístico e de asociacións xuvenís, entre outros. Curiosamente, ningún dos aspirantes a concelleiros ten pasado político.

O candidato á alcaldía avoga pola “busca de diálogo e consenso para rematar coa crispación política, a división, a polarización e o ruído” e di que a súa formación naceu para "aportar serenidade, humildade, moderación e traballo para normalizar a vida pública do concello”. Sar manterá encontros sectoriais nas distintas parroquias para detectar necesidades, problemas e propostas que formarán parte do programa electoral da nova formación.