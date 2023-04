A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, eliminou un punto de vertido de augas residuais ao rego Alvarellos, en Dumbría. O foco foi identificado polos técnicos do Programa de Control de Vertidos na parroquia de Berdeogas, no marco das inspeccións rutineiras na rede fluvial do municipio. A orixe do vertido era unha rede de titularidade municipal.

O persoal de Augas de Galicia puxo esta situación en coñecemento do Concello de Dumbría para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar o foco contaminante. Nunha nova inspección efectuada á zona polos referidos técnicos, confirmouse a conexión da rede municipal de augas residuais cara á fosa séptica situada na zona, o que permitiu o cese dos residuos contamintantes ao dominio público hidráulico.