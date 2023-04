A concellaría de Normalización Lingüística amesá lembra que está aberto o prazo para participar na vixésima edición do XX Certame Literario de Ames, ao que os creadores poden presentar os seus textos inéditos de narrativa e poesía en lingua galega. As candidaturas deberán remitirse ata o mércores 12 de abril, e as bases ao completo e a ficha de participación pódense descargar da web municipal. O Certame Literario de Ames chegou as dúas décadas de lonxevidade como unha das iniciativas culturais máis consolidadas na Maía, e hai que lembrar que o concurso serviu como plataforma de despegue de numerosos escritores, que recibiron un impulso inicial gañando as súas convocatorias, mesmo en repetidas ocasións. Ten modalidades de narrativa e poesía por idades, e o 5 de xuño anunciaranse os gañadores. Xa o 9 vai chegar a entrega dos galardóns.