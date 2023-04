A xunta de goberno de Carballo vén de aprobar a adxudicación de nove postos do mercado municipal: tres para peixerías, outros tantos para carnizarías (dous deles para o mesmo titular), un para froitaría, outro para panadaría e o último, para florería.

Estas son as primeiras concesións derivadas do proceso iniciado en agosto de 2022 coa intención de actualizar os usos da praza de abastos e de abrir a posibilidade de incorporación de novos negocios. Con esa finalidade, a área de Feiras e Mercados xa está traballando no prego para unha nova licitación, na que tamén se incluirá o servizo de hostalaría tras a recente finalización do anterior contrato.

Por outra banda, o executivo carballés tamén adxudicou á empresa Incipresa SAU o contrato de subministro dunha ferramenta de rescate en accidentes para o servizo de Protección Civil, por 23.000 euros.

Así mesmo, aprobouse a contratación con Vázquez y Reino das obras das redes de saneamento no Igrexario de Lema e en Arnados-Razo, por importe de 179.790,37 euros. No Igrexario de Lema instalaranse 948 metros de tubaxes e 33 pozos de rexistro, mentres que en Arnados colocaranse 798 metros de rede e 26 pozos. Ademais completarase o abastecemento naquelas zonas que carecen do servizo.