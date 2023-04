O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia, Francisco Conde, participou esta mañá en Lalín nun networking empresarial organizado pola Asociación de Empresarios do Deza. Destacou que, no actual contexto de transición ecolóxica e dixital, as pemes e microempresas teñen a oportunidade de crecer innovando a través da eficiencia enerxética, a descarbonización, a economía circular, a mobilidade sustentable ou a dixitalización.

Conde puxo en valor o esforzo e compromiso do tecido empresarial de Lalín, que é Concello Emprendedor, xa que no primeiro trimestre do ano rexistrou a creación de 17 empresas -o dobre que no mesmo período do ano pasado- e apelou ao traballo conxunto e á colaboración público-privada para seguir medrando.