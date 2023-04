O Concello iniciará nos próximos días os procedementos de contratación de dous proxectos de mellora da rede viaria localizados en estradas situadas no núcleo urbano da Laracha e o seu entorno. Un deles afecta exclusivamente á rúa A Cheda, da capital municipal, na que se realizará a renovación do pavimento en todo o seu trazado para facilitar o tránsito dos vehículos e mellorar a seguridade viaria. O orzamento alcanza os 30.000 € a financiar integramente con fondos municipais.

Esta actuación terá continuidade, posteriormente, cun segundo proxecto localizado na vía que comunica precisamente a rúa A Cheda co núcleo de Guilfoi. Contempla, tamén, a pavimentación con aglomerado asfáltico para unha máis cómoda circulación rodada. A intervención está valorada en 50.000 euros e foi incluída polo Concello no Plan de Infraestruturas Rurais impulsado pola Consellería do Medio Rural.

“A conservación e mantemento en bo estado dos máis de seiscentos quilómetros de estradas que conforman a rede viaria de titularidade municipal é un asunto prioritario na xestión municipal durante os últimos anos, xa que é unha cuestión esencial para que existan boas comunicacións entre os máis de trescentos núcleos de poboación que existen no noso termo municipal”, subliñan dende o Concello larachés.