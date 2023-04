A mocidade xalleira volve a lle botar luz, a través de O Son da Curuxa, á etnografía e o legado secular das Terras do Xallas. Nesta ocasión, os seus responsabeis, os mozos Jorge Castelo Mourelle, Sergio Vázquez García e Roberto López Castro, divulgan un estudo sobre un superalimento que quedou nas lendas de antano: a fariña de landra, o froito dos carballos. E por se teñen algunha dúbida sobre as posibilidades deste prato, saiban que dous kilos comercialízanse na rede por 25 euros.

Landra, landua, lándrugha (este o máis empregado antano nas terras do Xallas), ou tamén belota son os nomes que recibe este froito típico dos árbores do xénero Quercus, o que coñecemos habitualmente como carballos, aciñeiras e sobreiras. A orixe da palabra lándrugha é descoñecida e o termo belota ou bolota crese que é árabe, provindo de balluta que quer dicir aciñeira.

Segundo os compoñentes deste colectivo, “o uso principal que se lle veu dando ata fai moi moi pouco, é o de alimento pra os animais, especialmente como comida pra bacuriños pequenos e cochos grandes”. E tamén lembran que ata os anos 60 “o máis habitual nas casas galegas era encargarlle aos nenos e nenas que levasen os porcos ás ribeiras ou ás carballeiras comer. Esto facía que os animais andivesen, comesen un pouco de todo, puidesen limparse no barro e na auga e vivisen mellor”.

Pero existe outra utilización en cociña deste froito, que o mesmos mostros da gastronomía actual, os chefs Juan Mari Arzak e Arguiñano, chegaron a loubar nun dos seus programas, e niso queren centrarse.

“Na historia galega a landra estivo vencellada por sempre á xente”, e din que era ben habitual oírlle dicir aos maiores que “nos tempos da guerra e da fame, facían fariña coas lándrughas, pra poder comer a xente cando non había...”. Sen dúbida estas memorias colectivas dos tempos da guerra fan referencia a idades xa pasadas hai máis de 100 anos, non se refiren específicamente á Guerra Civil española. Pero a un tempo dan conta de que parte da dieta de subsistencia estaba formada por fariña de landra. E é certo que hai rexistro de que dende tempos inmemoriais, en Galicia efectivamente moínse estes froitos pra facer fariña. E neste intre lanzan a pregunta do millón: “¿Pódense comer as lándrughas non si?"

Definitivente si que se poden comer, pero hai que procesalas un pouco antes. Referíndose sempre á landra do carballo común ou á do serqueiro (outras variedades doces non precisan procesamento), o certo é que estes froitos posúen bastantes taninos, que lle dan moito amargor e poden causar malestar, se se comen crúas en grandes cantidades. Pola contra, torradas, asadas ou cocidas e escurridas, pódense consumir sin ningún problema. Pénsase que a fariña destas daba o pan que moitas tribos galaicas e astures preparaban cando as colleitas de cereais non abondaban. Ademais, posúen certas propiedades medicinais interesantes, con ácidos grasos esenciales. E unha vez secas, pódese facer unha pasta con elas e estendela nas feridas, ó se antisépticas,e cicatrizantes.

Como xa se dixo, actualmente empréganse en alta cociña, e a fariña das mesmas é moi cara. Paradoxicamente, calquera pode preparar a masa se dispón de algo de tempo. Outro emprego que se lle dou ás landrughas foi o máis obvio pra calquer rapaz que fose algo trasto, como bala pra un tirataques ou unha fonda, xa que cando están verdes son bos proxectís. Tamén pódese apreciar ás veces unha especie de boliñas que se dá nos carballos e que ten forma de pelotiña, os coñecidos bogallos ou bughallos. Con todo, estas bólas non teñen que ver coas landras. Son deformacións que a propia árbore crea logo de que as vespas inserten os seus ovos baixo os bilrrotos novos dunha póla verde. O motivo polo que enquista esta parte a árbore é pra encerrar a larva en cuestión e que non poida invadir o resto da ramaxe. Estas boliñas tamén foron sempre moi apreciadas como xoguete, e mesmo como boia pra pescar.

E unha curiosidade aplicada á arte: o escultor Seira e a arqueóloga Nina Alvela teñen a convicción de que os adornos con forma de botón das esculturas castrexas facíanse cas carapuchas das landras como molde.