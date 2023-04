Os membros do GES de Ponteceso amosaron ao alumnado do IES Eduardo Pondal de Ponteceso os riscos ao conducir cunha práctica de salvemento en accidentes de tráfico. A actividade, organizada en colaboración co Concello, consistiu nunha simulación dun accidente de tráfico con dúas persoas atrapadas polas extremidades inferiores. Para poder evacuar as vítimas procedesuse a retirada do teito do vehículo e abatiuse o cadro de mandos. Participantes dous alumnos.