O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, e o conselleiro delegado Francisco Botas, entregaron este xoves aos responsables da oficina de A Picota (Mazaricos) a distinción como mellor oficina rural do banco durante o pasado ano.

O premio recoñece a excelencia da oficina na atención e servizo ao cliente, así como o cumprimento dos seus obxectivos de negocio. Sucede nesta distinción á de Baralla (Lugo).

Na Picota traballan catro profesionais e as características principais desta oficina son “a súa estreita conexión coa súa contorna social e a súa especilización nas particularidades do sector gandeiro”, afirman desde Abanca. Subliñan ademais que é tramitadora de axudas PAC e “unha das máis destacadas no financiamento de plans de mellora e novas incorporacións”.

Abanca é ademais un dos patrocinadores das xornadas técnicas da Semana Gandeira de Mazaricos e ten un un convenio coa Asociación Gandeira do municipio.

O presidente e o conselleiro delegado aproveitaron a súa visita a Mazaricos para manter un encontro cos profesionais da oficina e para achegarse á explotación gandeira SAT Busto-Corzón, unha das explotacións de vacún de leite con maior produción de Galicia.