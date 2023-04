A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, licitou este mércores por 1.594.905 euros a obra de remodelación da ponte e a creación dunha canle de augas altas na rúa Sol, no concello de Carballo, para reducir o risco de inundacións do río Anllóns.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o doce de maio. As obras contarán cun prazo de execución de oito meses.

A actuación ten como obxectivo unha mellor protección fronte ás enchentas no río Anllóns, para o que é preciso a demolición dunha edificación, a remodelación da ponte e a creación dun canle de augas altas.

O proxecto inclúe, ademais, o derrubamento de tres treitos de escaleiras, unha obra de fábrica pola marxe dereita do río e a habilitación dunha senda coa extensión de 600 metros cadrados de pavimento. Inclúense tamén a demolición e construción dunha nova ponte, que terá un único van para mellorar a circulación da auga en caso de crecida, a instalación dunha pantalla lateral de contención e a habilitación de dúas pasarelas de acceso ao paseo fluvial.

Estes traballos enmárcanse no convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Carballo para a execución das obras identificadas como prioritarias no Plan de xestión específico da área de risco potencial significativo de inundación deste río, cun investimento total de 6,3 millóns de euros.

As accións que se consideran máis prioritarias e que son as que se executarán a través desta colaboración son estas obras licitadas este mércores; a remodelación integral do parque San Martiño, coa construción de motas de protección fronte ás avenidas; a reforma da ponte sita na rúa Fomento, coa remodelación do leito e motas de contención augas abaixo da ponte; a realización dun by-pass na zona de Muíño do Quinto; e a mellora hidráulica do río Anllóns ao seu paso polo enlace entre a autoestrada AG-55 e a estrada AC-552, en A Cepeira (Sísamo).

No marco do acordo de colaboración, correspóndelle á entidade hidráulica da Xunta levar a cabo a contratación da redacción e aprobación dos proxectos das intervencións que permitan reducir o risco de inundación nesta área do río Anllóns, a contratación e execución das obras e a súa dirección e xestión ata completar a súa finalización.

Pola súa banda, o Concello de Carballo asume a posta á disposición dos terreos necesarios para o inicio das obras e a realización das xestións pertinentes para posibilitar a súa execución, así como a obriga de recibir as obras que pola súa natureza sexan susceptibles de tal recepción e a asumir o seu mantemento.