O concelleiro de Industria e Promoción Económica, Óscar Durán, xunto cos xererentes de Gaetano Fórmula Galicia e Start Motor presentarón o 7º Salón do Vehículo de Ocasión que se celebra desde este venres ata o domingo, 16 de abril, no recinto feiral de A Estrada.

A feira presenta unha ampla e variada gama de vehículos quilómetro 0, de ocasión e de segunda man para satisfacer a necesidade dos visitantes, ofrecendo prezos para todos os bolsillos e economías.

O 7º Salón do Vehículo de Ocasión ofrecerá ao visitante as mellores oportunidades de compra a prezos moi competitivos e con ofertas especiais que se aplicaran só durante os tres días que dura a feira. Todos os vehículos expostos na mostra están revisados por profesionais e contan coa garantía tanto dos concesionarios oficiais como das compra-venta presentes no salón. En total expoñense no salón máis de trescentos vehículos.

O obxectivo desta mostra é cubrir as diferentes gamas e modelos que a demanda está buscando dentro do mercado sectorial. Os modelos presentes no salón están pensados para satisfacer as necesidades e preferencias do consumidor final. O público asistente conta coa posibilidades de observar nun mesmo espazo expositivo diferentes opcións antes de proceder a mercar aquela que cubra as súas necesidades básicas. O certame presenta non só vehículos de ocasión, senón tamén, vehículos seminovos en versión diésel, gasolina, eléctricos ou híbridos.

Segundo os organizadores, ante a situación actual do mercado e a longa espera que require a adquisición dun coche novo, fai que o 7º Salón do Vehículo de Ocasión sexa a mellor opción para os usuarios, “xa que supón maior rapidez e comodidade no referente á adquisición do vehículo en cuestión”. Este certame, explican, “contribúe a paliar a falla de oferta do mercado”.

Actualmente en Galicia, por cada coche novo véndense dous de ocasión. No primeiro trimestre do ano incrementáronse as matriculacións nun 26,2 %, con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior

Tanto concesionarios como compra-ventas presentan garantías nos seus vehículos que van desde un ano ata cinco, dependendo do modelo.

PREZOS.

As doce firmas presentes no Salón estradense “esméranse cada ano por profesionalizar o mercado de ocasión como a alternativa ás carencias que presenta a situación actual do sector, ofrecendo a posibilidade de mercar calquera modelo nun curto espazo de tempo”, explican desde a organización, que sinala que os prezos dos vehículos expostos no recinto van desde os 4.000 ata os 40.000 euros.

Indicar que estes tres días o recinto estradense permanecerá aberto ao público en horario ininterrompido de 11.00 a 20.00 horas.

Ademais, para premiar a fidelidade dos visitantes, as estacións de servizo locais sortearán vales de desconto en combustible e limpezas.