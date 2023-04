A Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) segue a dar pasos para deseñar un novo modelo de turismo “baseado na ordenación, sustentabilidade, calidade e profesionalidade”, afirma o seu presidente Pepe Formoso.

Con tal fin, a xunta directiva da patronal mantivo xa unha xuntanza de traballo co responsable da consultora técnica contratada para establecer as liñas de traballo para os próximos meses. Ao encontro, celebrado no local social do restaurante Carrumeiro (Corcubión), socio da entidade, sumáronse tamén por videoconferencia varios dos membros da xunta directiva.

Formoso sinala que a base do traballo que prentenden realizar “sustentarase en catro grandes piares: a ordenación, a sustentabilidade, a calidade e a profesionalización empresarial, sen obviar os elementos culturais e socias da Costa da Morte”. Aspectos todos eles que se desenvolverán “en accións concretas”.

Para camiñar cara eses obxectivos, a asociación tratará de obter unha información máis en detalle dos seus asociados para “poder ter unha fotografía máis real da oferta do destino turístico e poder así adaptala para cada un dos sectores que conforman o colectivo”, subliñou. Con tal fin realizarán enquisas e unha vez avaliados os resultados darán traslado dos mesmos a todos os socios.

Tamén elaborarán un documento que recollerá as liñas estratéxicas co fin de achegar o mesmo ás diferentes administracións, tanto locais como comarcais e autonómicas. Así, teñen previsto solicitar reunións con responsables de Turismo de Galicia e das consellerías do Mar e Emprego, e tamén cos das administracións comarcais e locais “co ánimo de buscar sinerxias e financiamento, así como convenios de colaboración”.

Dende APTCM consideran que unha das bases para mellorar o territorio é “potenciar os produtos locais e de proximidade, tanto da pesca como da agricultura e a gandeiría, así como poñer en valor e potenciar a cultura tradicional, o patrimonio e todos aqueles espazos naturais que ofrece o territorio da Costa da Morte”, indica Pepe Formoso.

A busca de financiamento, tanto público como privado (aportacións de socios), vai ser tamén a tónica de traballo nestes primeiros meses para deste xeito poder dotar á asociación de “músculo económico” que lles permita optar ao desenvolvemento de proxectos concretos que potencien as liñas estratéxicas.

Contarán tamén con “todas e cada unha das organizacións” co obxectivo de elaborar propostas de traballo en base a proxectos como “custodia alimentaria”, baseados na calidade e na certificación de produtos.

“A unión entre os diferentes sectores debe ser a base para esta nova andaina. Os ámbitos produtivos, turísticos e empresariais deben iniciar o proceso para camiñar xuntos”, recalca Pepe Formoso.

VISIBILIDADE.

A maiores, a nova directiva da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte quere dar unha maior visibilidade ao xeodestino, recentemente distinguido como Destino Turístico Starlight, así como establecer metodoloxías de comunicación máis efectivas que redunden no beneficio do conxunto do sector, que será tamén o do territorio.