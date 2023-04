La candidata del PP teense, Lucía Calvo, acaba de reunirse con la conselleira de Política Social, Fabiola García, para analizar posibles opciones que permitan la creación de un centro de día para ese municipio. Calvo manifestó su sorpresa por el que hecho de que “o alcalde de Teo, Rafael Sisto, ao que o Goberno galego si lle ofrecera esa posibilidade de crear no Concello un centro de día, rexeitase solicitalo”, pese al censo de más de 4.000 vecinos con más de 65 años. Por su parte, el regidor responde que decidieron concurrir para lograr un centro de mayores en A Ramallosa, ya que la subvención sólo se dirigía a la construcción del inmueble, y no a su mantenimiento, “e o Concello non ten capacidade para asumir a xestión dun centro de día e a maiores esta non é unha competencia municipal”, aporta. Además, recuerda que siguen a la espera de la resolución de esa subvención de fondos Next Generation. La líder del PP, a su vez, garantiza que lo llevan en su programa porque a muchos mayores “non lles quede outra alternativa que marchar”.