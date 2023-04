El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela realizó una sesión formativa denominada Acoso laboral: protocolo sexual e por razón de sexo en el Pazo da Peregrina (Bertamiráns) para 45 profesionales del turismo.

Entre los objetivos del curso, estaba el de facilitar información sobe la normativa y sus novedades, proporcionar ejemplos, reflexionar sobre los beneficios de implantar un Plan de Acoso o facilitar pautas para elaborar protocolos de acoso.

Y como finalidades de la iniciativa, la organización cita la de “ofrecer orientación sobre os contidos que deben incluir os Protocolos de Acoso; resolver as posibles dúbidas que se plantexaron en relación coa elaboración e implantación deses protocolos; comentar as principais medidas necesarias para previr, evitar ou eliminar calquer tipo de acoso laboral na entidade”, así como proporcionar ejemplos de procedimientos necesarios para tramitar correctamente situaciones incluidas en la legislación sobre acoso y no discriminación.