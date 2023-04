O Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán está a recuperar unha das súas especies ameazadas: Iberodes Littoralis, logo da reintroducción de varios exemplares ao abeiro dun proxecto da Xunta e a Universidade de Santiago. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou a zona e subliñou que xermolaron ao redor do 30 % das sementes e floreceron moitos exemplares, o que “supón un grande avance de cara á recuperación dunha especie que é un dos elementos máis carismáticos da biodiversidade do sistema dunar”, afirmou.

Para chegar a esta fase o equipo da USC, coa colaboración de persoal do parque, repoboou un total de vinte parcelas, duns tres metros cadrados de superficie cada unha, en base a uns estudos previos que permitiron realizar unha selección das áreas máis idóneas para o desenvolvemento da especie e con maior idoneidade de hábitat. O seguinte paso será comprobar a capacidade das novas plantas para producir sementes viables que pechen o ciclo biolóxico.