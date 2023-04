O Concello de Lalín ven de rematar os traballos de acondionamento dunha treintena de fontes e lavadoiros de distintos lugares e parroquias do municipio, uns traballos feitos para atender as diferentes demandas veciñas, segundo explican desde o goberno local. Deste xeito acometéronse melloras nos estanques de auga, así como nas saídas ena súa fisonomía xeral. Nos lavadoiros obxecto de actuación tamén se cometeu a posta dunha nova cuberta de madeira facilitando a nimetización co paisaxe no que se atopan, respetando materiais e tonalidades, segundo explican os responsables municipais. Asemae, os zócalos están rematados con pedra “o que lles proporciona un acabado mais rústico”, puntualizan. Entre as fontes e lavadoiros nos que actuou o Concello están a fonte de Bustelos, en Vilatuxe, o lavadoiro de Trascaso, na parroquia de Donamiro e o de Vilamea en Sello. Desde o Concello explican que a actuacións enmarcanse nas actuacións de mellora de infraestructuras patrimoniais na zona rural do municipio.