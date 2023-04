O grupo empresarial BNI Terramar, que agrupa a 19 empresas da comarca do Barbanza, Vilagarcía e Lousame que facturaron o pasado ano 1,6 millóns de euros, celebrou este venres o seu sétimo aniversario nun acto celebrado en Artes (Ribeira), ao que se sumou o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, quen destacou o labor desta entidade para que o tecido empresarial aposte por ser máis dixital e sustentable.

Remarcou ademais que esta asociación está “fomentando a solidariedade e a cohesión entre os seus membros”, apuntando que para a Xunta de Galicia “sempre é un motivo de satisfacción constatar que o tecido empresarial traballa unido, buscando sinerxias e compartindo inquedanzas e obxectivos”.

No encontro participaron tamén o alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz, o director nacional do BNI España, Mark Gibson, os directores executivos do BNI Galicia, Susana Gómez Carnero e Juan José Molinos Casal, ademais de rexedores da comarca e representantes de asociacións.

A celebración complementouse coa entrega de insgnias a todos aqueles asociados que levan máis de cinco anos formando parte do grupo.

Rubén Couñago, director do grupo BNI Terramar, sinalou que desde a constitución do colectivo facturaron preto de 15 millóns de euros. “Visibilidade, credibilidade e, depois, rendabilidade” son os piares sobre os que se asenta a organización empresarial, que ten como obxectivo acadar os 25 membros neste 2023. “Chegamos a ser corenta e unha empresas, pero a raíz da pandemia producíronse varias baixas”, afirmou.

Actualmente, o grupo está formado por empresas de eficiencia enerxética, subministro industrial, pintura, forxa artística, traballos verticais, venda de materiais de construción, seguros, carpintería de PVC e aluminio, artes gráficas, informática, fontanería e calefacción, venda de mobles, banca, construción, inclusión sociolaboral, unha estación de servizo, un avogado e unha asesoría. Agora queren incorporar tamén empresas do sector sanitario, como consultas de odontoloxía e ópticas.

Os membros do BNI Terramar celebran reunións semanais en Ribeira e o principal obxectivo é crear sinerxias que contribúan ao crecemento de todos os asociados a partir dunha colaboración e traballo en conxunto. Couñago asegura que dende que se constituíu a agrupación “hai empresas que triplicaron a súa facturación”. Do que se trata, engadiu, “é que che abran portas dun xeito estruturado”.