O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, visitou este venres a localidade de Cee, onde mantivo reunións con representantes da parroquia, responsables da Fundación Fernando Blanco e tamén das asociacións Paseniño, de Cee, e Ruiseñor, de Corcubión.

Acompañado polo candidato do PP á alcaldía de Cee, Jesús Picallo, varios rexedores e membros da Parroquia Santa María da Xunqueira, mantivo un encontro co párroco, Desire Kouakou, quen lle agradeceu o traballo da Xunta ao longo do Ano Xubilar Mariano.

Posteriormente visitou o Museo Fernando Blanco en compañía do secretario da Fundación Fernando Blanco, Darío Areas, e da directora do IES Fernando Blanco, Chelo Trillo, entre outros.

Así mesmo, Román Rodríguez mantivo unha xuntanza cos directivos dos colectivos Paseniño e Ruiseñor, que lle plantexaron as necesidades dos nenos con necesidades específicas de Cee e da comarca.