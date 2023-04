O Auditorio Baldomero Cores de Cee acolleu a máis de duascentas persoas, a maioría ceenses, ávidas por coñecer máis polo miúdo a historia da súa vila. Un pasado descoñecido para moitos que o historiador e técnico de Cultura local, Víctor Castiñeira, rescatou do olvido para difundilo e dalo a coñecer a través do libro Cee y la parroquia de A Xunqueira. Apuntes para una centenaria historia (1547-2022).

Unha obra que viu a luz despois de máis de dous anos de investigación e que permitirá ao lector “descubrir un pasado e un patrimonio descoñecido pola gran maioría pero que, unha vez posto en valor, debe servir para sentirnos orgullosos do que os nosos antepasados con tanto sacrificio nos deixaron”, afirmou o autor.

A alcaldesa, Margarita Lamela, sinalou que “esta publicación marcará un fito na historia do noso concello". Se hai unha obra que merece ser lida, engadiu, "é a de Víctor. Ademais da súa incuestionable labor como profesional, é un ceense dos que escollen Cee, dos que levan como bandeira a nosa forma de vida. Dos que deciden que Cee non é un lugar. Cee é O Lugar”. Agredeceu tamén o labor do párroco Desiré e do seu equipo de colaboradores, así como o apoio da Deputación da Coruña, "en especial do seu presidente, por atender a miña petición para que este libro sexa unha realidade".

Pola súa banda, o rector do santuario ceense, Desire Kouakou, subliñou que este libro “es una ventana abierta para que la villa de Cee se reencuentre con su historia, a lo largo de la cual siempre ha estado muy presente la Virgen de la Xunqueira”. Sinalou ademais que é un “broche de oro para este Año Jubilar Mariano”.

A publicación está ilustrada na súa portada cunha recreación da primitiva igrexa da Virxe da Xunqueira, obra do mariñeiro, artista e poeta ceense Xosé Iglesias, e no seu interior con imaxes de Juan José Fuentes Canosa (Foto Fuentes), José Enrique García (Foto García), Víctor Hugo Conde, Fernando Fraga, Xosé María Lema, Iván Pérez e Rafa Quintáns. O deseño e maquetación correu a cargo de Imprenta Paco, de Cee, e da edición encargouse a Deputación Provincial da Coruña.