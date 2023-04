O presidente da Associaçom Galega da Língua, Eduardo Maragoto, e o alcalde de Outes, Manuel González, reuníronse para abordar a posibilidade de levar a cabo neste concello algunhas medidas propostas pola citada entidade para fomentar o coñecemento da lingua e da cultura portuguesas e fortalecer así os lazos de amizade con Portugal.

Maragoto agradeceu ao Concello de Outes as iniciativas que xa impulsou no pasado en prol do fortalecemento dos lazos lingüísticos e culturais galego-portugueses a través de irmandamentos ou participando en iniciativas dos Foros de Cooperación Municipalista da Lusofonía, e animou ao alcalde a adoptar “máis medidas lingüístico-culturais e institucionais nese sentido, con indubidables repercusións no ámbito do turismo e da revalorización da nosa cultura, local e universal”, sinalou.

Pola súa banda, González comprometeuse a considerar a inclusión da lingua portuguesa na entrega de orixinais para o certame de poesía Francisco Añón. O poeta outense foi considerado polo filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa un dos primeiros precursores do Integracionismo Galego-Portugués, xa que mantivo fortes vínculos con Portugal, chegando a escribir en portugués o revolucionario Hymno dos povos, que motivaría a sua expulsión do país. O rexedor lembrou tamén que un dos nomes máis universais das letras lusas, Fernando Pessoa, tiña antepasados en Outes.

Asimesmo, abondou na oportunidade que significa para Galicia o reforzamento dos vínculos co país veciño, ao configurarse o eixo atlántico como unha área de forte dinamismo e “o espazo natural de proxección cultural e económica de Galicia, no marco da Unión Europea”.