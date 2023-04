A empresa amesá Escuela Inventa organiza a vixésimo segunda edición do evento "Lab Class-Más que palabras", coa colaboración da Concellería de Promoción Económica de Ames, para este venres, 21 de abril, na casa da cultura do Milladoiro. Comezará ás 16.30h.

O evento serve como última proba para as persoas participantes nun dos seminarios de Escuela Inventa de cara a aprender e mellorar as súas intervencións en público, cunha experiencia real que lles permite ensaiar as técnicas adquiridas durante a formación comunicativa.

A entrada é de balde, e para reservar praza pódese chamar ao número de teléfono 696 936 279, escribir ao enderezo electrónico info@escuelainventa.com ou facelo a través da web da firma.

As charlas serán "En comunidad", de Angelo Santos (Murcia); "Enmascarados", de Amador Pena (Galicia); "Cita con la prosperidad", de Antonio Meijome (Galicia); "Doctores del Magnesio", de Carmen Acero (Madrid); "Hay vida más allá de los 50", de Cristóbal Blanco (Córdoba); "Mentes brillantes", de Manuel Martín Moreno (Granada); "No me grites que no te escucho", de Pedro Pazos (Galicia); "Sonríe", de Rocío Coscollano (Madrid); e "Vender en Internet es fácil, si sabe cómo", de Soledad Velasco (Cataluña).