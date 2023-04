O noveno Festival do Humor da Laracha, consolidado como un dos programas culturais de referencia na primavera, ofrecerá todos os venres do mes de maio catro espectáculos a cargo de cómicos de primeiro nivel no ámbito nacional.

A primeira cita será o día 5 con Beatriz Rico e o seu show Antes muerta que convicta, co que leva xa cinco anos de xira por España. A actriz e presentadora asturiana protagoniza un trepidante monólogo creado a base de gags, imitacións e chistes, ofrecendo reflexións diparatadas sobre a súa vida en parella ou o seu peculiar punto de vista sobre a crise. O día 12 será a quenda para os Coaches de choque, de Oswaldo Digón e Rafa Durán. Un espectáculo de comedia motivacional improvisada e interactiva, no que a participación do público xoga un papel esencial. David Navarrro será o seguinte en subirse ao escenario da casa da cultura o día 19 de maio con El show de David Navarro. O programa concluirá o día 26 co poeta e contacontos Celso Fernández Sanmartín e o seu espectáculo Contar, no que destacan as historias e memorias da tradición oral. Todas as funcións serán na casa da cultura a partir das 22.00 horas e cun prezo reducido de 5 euros. As entradas están xa á venda na casa consistorial.