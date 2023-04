O Concello da Pobra, ca colaboración da Deputación da Coruña, deseñou un ciclo musical para dinamizar espazos da vila aproveitando a chegada do bo tempo como antesala do verán. A edil de Cultura, Patricia Lojo, e a técnica municipal, Fita Sanisidro, presentaron o programa Música no solpor, integrado por tres grupos galegos de estilos diferentes, co cal se busca pór en valor a música en directo. Human abrirá o cartel o vindeiro día 21 cun concerto na alameda; o día 28, será o turno de Leite con Jalletas, na Praza de Maura; e De Vacas actuará o día 5 de maio no Cantón da Leña. Todas estas sesións comezarán ás 21.00 horas.

Por outra banda, xogos e música integran o cartel da Festa da Primavera, que organizan o IES da Pobra e o Concello para o venres 21 ás 17.30 horas na praia dos Areos. Poranse en xogo 600 € en premios co formato de vales de compra na plataforma www.deanshop.es: 300 para o primeiro posto, 200 para o segundo e 100 para o terceiro. Para participar requírese unha idade mínima de 12 anos e as inscricións formalizaranse enviando unha mensaxe á conta de Instagram @festaprimavera_apobra. E a vertente musical correrá a cargo de Discomóbil Chocolate, das 22.00 horas en diante, na Praza Alcalde Segundo Durán.