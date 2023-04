El presidente de la Casa do Patrón en Lalín, Manuel Blanco Villar, lamenta los daños ocasionados a la mámoa de A Cima da Arcela, cuya Memoria final de prospección arquelógica y catalogación, promovida por la propia Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón, fue entregada por los arqueólogos a la Dirección Xeral do Patrimonio en 2019, “figurando no rexistro de bens protexidos”. Al parecer, aparecieron surcos para, presuntamente, plantar árboles en uno de sus extremos

En concreto, aporta que resultó “parcialmente danada, mediante a execución de varios buracos, destinados a facer unha plantación de árbores, que afectan a parte da súa coiraza, destapando chantos dun posible corredor de entrada e pasando con maquinaria pesada pola zona dos posibles ortostatos e a cámara funeraria, sendo anulados posteriormente na parte afectada do túmulo e as súas inmediacións”. Desde el colectivo denunciante han querido significar que esta mámoa, al igual que la del Coto do Santo da Pedra, está situada en una parcela del monte comunal de Doade, en posesión de los vecinos de varios lugares de la parroquia (excepto Nogueira que tiene monte propio al otro lado de la pista, desde tiempo inmemorial). También resaltan que está incluída en un “gran proxecto plurianual destinado a posta en valor do patrimonio arqueolóxico da parroquia, promovido polo Museo Casa do Patrón”, que comezó con la prospección y catalogación de las medoñas y petroglifos de la parroquia de Doade en 2019, para continuar con el diseño, señalización mediante flechas y paneles informativos, así como limpieza (Mámoa da Arcela incluida) de la Ruta da Prehistoria de Doade que une estos elementos con el Castro do Penedo, situado en el centro de la parroquia en el año 2020, y terminará con la “inminente escavación de polo menos un dos túmulos existentes, actuacións que, por unha banda protexerán o noso patrimonio, e por outra, fomentarán a súa difusión entre os milleiros de turistas anuais que nos visitan”, según exponía. Manuel Blanco también aporta que se pusieron en contacto con la directiva de la Comunidade de Propietarios de San Martiño-Nogueira, entidad presuntamente promotora de la plantación, y que les respondieron que “están a realizar a preceptiva comunicación a Patrimonio a través dun arqueólogo para paliar no posible os efectos desta desafortunada actuación, baixo a súa promesa de non retomar os traballos ata ter a correspondente delimitación do perímetro da zona de protección”.