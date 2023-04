O Concello de Lousame e a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia van poñer en marcha o proxecto Enrédate, para promover a igualdade de oportunidades na participación social e a autonomía persoal. Formarase a mulleres con discapacidade de Lousame con oito obradoiros grupais e intervencións individuais ata agosto. Abordaranse a autoestima, as habilidades sociais, a violencia cara as mulleres, o empoderamento ou a intelixencia emocional. Anotacións no 674 073 092.