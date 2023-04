Cincuenta e dous veciños e veciñas de Malpica de Bergantiños desfrutaron de cinco días dunha viaxe lúdico-cultural por terras de Portugal, acompañados do alcalde, Eduardo Parga, e a concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco.

Aloxáronse en Leiría e visitaron Coímbra e a súa Universidade, a máis antiga do país luso; o santuario de Fátima; Nazaré, onde coñeceron o proceso de secado do peixe, pasearon ao carón da praia Banhos e visitaron a igrexa de Nosa Señora de Nazaré e a capela da Virxe da Memoria; e a capital lusa, Lisboa, onde fixeron un percorrido polo Barrio de Belén, a Praza do Comercio e a Avenida da Liberdade, ademais de gozar das vistas da cidade desde o elevador Santa Justa.

A última parada fixérona en Aveiro, cidade coñecida como a Venecia do Norte, onde navegaron polos canais a bordo dun moliceiro, a embarcación típica local.

Pola súa banda, o Concello da Laracha programou unha nova excursión dirixida a persoas maiores de 55 anos, xubiladas ou pensionistas do municipio. Neste caso o destino será a Ribeira Sacra o día 3 de maio. Trátase dunha proposta lúdica, recreativa e cultural que se marca como obxectivo optimizar o tempo de lecer deste colectivo, animalos a coñecer esa zona da xeografía galega e axudar a tecer relacións sociais entre os asistentes.

A saída do autobús será ás oito da mañá desde a A Laracha. Ao longo da xornada farán unha ruta en barco polo río Miño, coñecerán o Mosteiro das Bernardas, o miradoiro Cabo do Mundo e Santo Estevo de Ribas de Miño. Ademais realizarán unha visita guiada a unha bodega que inclúe degustación.

O prazo de inscrición estará aberto do luns ao mércores da próxima semana (24, 25 e 26 de abril) e debe formalizarse no edificio administrativo da Laracha. A cota que deberán aboar os participantes é de 20 euros, e inclúe o transporte, o xantar e todas as actividades que se desenvolverán ao longo da xornada.

No caso de que o número de persoas interesadas en participar superase as cen prazas dispoñibles, para outorgalas realizaríase un sorteo público o día 27 de abril ás 11.00 horas no salón de plenos da Casa do Concello.